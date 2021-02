Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nubi basse diffuse nella notte sulla pianura e fascia prealpina, in dissolvimento nel corso della mattinata fino a ovunque poco nuvoloso o al più velato; dalla serata nuovo aumento della nuvolosità diffuso sulla regione. Precipitazioni deboli nella notte su Appennino e bassa pianura, in esaurimento dalle prime ore del mattino, in debole riattivazione in serata sulla bassa pianura e parte della pianura occidentale. Minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 5 e 7°C, massime tra 10 e 12°C. (Rem)