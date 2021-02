Sudafrica: Oms su sospensione vaccino AstraZeneca, non giungere a conclusioni affrettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in guardia le autorità del Sudafrica dal giungere conclusioni affrettate circa la scarsa efficacia dei vaccini di AstraZeneca contro il coronavirus. “È importante determinare se il vaccino rimanga o meno efficace nel prevenire le forme più gravi della malattia”, ha dichiarato in una nota il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che i dati utilizzati nello studio condotto dall'Università del Witwatersrand provengono da un "campione di dimensioni limitate" e che i partecipanti erano “più giovani e più sani”. “Sembra sempre più chiaro che i produttori dovranno adeguarsi all'evoluzione del virus, tenendo conto delle ultime varianti per le dosi future”, ha tuttavia ammesso Tedros. “Sappiamo che i virus mutano e sappiamo che dobbiamo essere pronti ad adattare i vaccini in modo che rimangano efficaci”, ha aggiunto. (segue) (Res)