Corea del Sud: decade accusa di abuso di potere contro il procuratore generale Yoon

- La procura di Seul ha ritirato l'accusa di abuso di potere a carico del procuratore generale della Corea del Sud, Yoon Seok-youl. Lo riferisce la stampa sudcoreana. Yool era accusato d'aver abusato della propria autorità per ordinare intercettazioni a carico di giudici a fini politici. L'Ufficio dell'Alta procura di Seul ha però stabilito, a seguito di una serie di interrogatori, che l'accusa a carico di Yoon fosse infondata. Lo scorso febbraio il ministero della Giustizia sudcoreano aveva ordinato all'Ufficio del procuratore supremo di avviare una indagine sulla vicenda, innescando uno scontro istituzionale nel pieno del piano dell'amministrazione presidenziale per ridurre l'autorità dei procuratori sudcoreani. Lo scorso dicembre il ministero della Giustizia sudcoreano ha sospeso Yoon dal proprio incarico per ragioni disciplinari, ma il procuratore generale ha vinto un ricorso contro tale provvedimento poche settimane più tardi. (segue) (Git)