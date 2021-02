Corea del Sud: decade accusa di abuso di potere contro il procuratore generale Yoon (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sei incontri dei comitato per la nomina, due nomi - quello dell'ex giudice Kim e di un ex procuratore - sono stati selezionati lunedì, 29 dicembre., nonostante il boicottaggio da parte degli esponenti dell'opposizione conservatrice all'interno del comitato. Il 54enne Kim ha iniziato la sua carriera di giudice nel 1995, e dopo tre anni si è unito alla più grande società legale della Corea del Sud, Kim & Chang, nella veste di avvocato. Dal 2010 serve come consulente legale per la Corte costituzionale sudcoreana. La maggioranza parlamentare progressista sostiene la nomina dell'ex giudice, di cui evidenzia il profilo politicamente neutro; l'opposizione conservatrice chiedeva però che la direzione del nuovo organo anti-corruzione fosse affidato ad un procuratore, ed ha denunciato presunte irregolarità procedurali nella nomina di Kim. (Git)