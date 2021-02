Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo vunque molto nuvoloso fino al pomeriggio, quindi prime schiarite a partire dai settori occidentali e di pianura fino a poco nuvoloso ovunque in serata ad esclusione della parte più orientale della regione. Precipitazioni diffuse da deboli a moderate e persistenti sin dalla notte e fino al pomeriggio, quindi in attenuazione ed esaurimento a partire da ovest, deboli residuali in serata sull'est della pianura. Neve oltre 800-1000 metri. Minime e massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 4 °C, massime intorno a 10 °C. (Rem)