Mauritania: opposizione condanna la repressione dei residenti di Tiveret

- I partiti di opposizione in Mauritania hanno condannato ieri sera, lunedì 8 febbraio, la repressione con cui la sicurezza mauritana ha affrontato i residenti del villaggio di Tiverit, e gli abitanti di diversi altri villaggi a est di Nouakchott, che hanno manifestato contro i danni causati dalla discarica di rifiuti presente nella capitale mauritana. I partiti della coalizione per le Forze per il cambiamento democratico hanno affermato di "condannare fermamente la violenza con cui vengono trattati i residenti dei villaggi colpiti dalla discarica e che chiedono pacificamente una soluzione a questa crisi". La coalizione politica comprende i partiti del Raggruppamento delle forze democratiche, l'Alternanza democratica (Enad) e l'Unione delle forze del progresso. (Res)