Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, visita alcuni cantieri finanziati dalla Regione Lombardia. Con lei il sindaco San Pellegrino Terme Vittorio Milesi.Municipio di San Pellegrino Terme/Bg, via Papa Giovanni XXIII, 20 (ore 9.30)L'assessore regionale alla Disabilità, Famiglia, Solidarietà sociale e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli, incontra la stampa domani per presentare il nuovo “Servizio di video-interpretariato” regionale. Partecipano Walter Bergamaschi, direttore generale Ats Milano; Rossana Angela Giove, direttore socio sanitario Ats Città Metropolitana di Milano; Enrico Capiozzo, responsabile Veasyt srl; Giovanni Daverio, direttore generale Famiglia, Solidarietà sociale e Pari opportunità di Regione Lombardia.Palazzo Lombardia - Sala stampa, ingresso N1, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano/Streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online (ore 11.30)VARIEPresidio a Milano in occasione della mobilitazione nazionale dei navigator, che protestano perché il 30 aprile terminerà il contratto con Anpal.Prefettura di Milano, corso Monforte (ore 10.30)Webinar organizzato da Motore Sanità “Strategie sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per una popolazione più sana”. Intervengono, tra gli altri, Marco Fumagalli, consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia; Emanuele Monti, presidente III commissione Sanità e Politiche sociali Regione Lombardia; Roberto Pedretti e Matteo Stocco, direttore generale Asst S. Paolo e Carlo, Milano.Modalità telematica (ore 13.30)Mauro Balestrazzi insieme a Franco Pulcini e Venanzio Postiglione e con un’introduzione del Maestro Riccardo Chailly presenta il suo volume su Arturo Toscanini, la creazione dell’ente autonomo e la grande tournée in Italia e Usa che nel 1921 segnò la nascita dell’orchestra stabile del Teatro alla Scala.Diretta streaming dal Ridotto dei Palchi della Scala (ore 18.00)Riunione della Commissione consiliare temporanea Antimafia e Legalità del Comune di Rho con l’audizione della presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia Monica Forte per un approfondimento sul tema "La criminalità ai tempi del Covid".Modalità telematica (ore 18.30)MONZAIl presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio, con il consigliere delegato Fabio Meroni, presenta il progetto scelto per la riqualificazione del centro scolastico di Vimercate. Durante l’incontro vengono annunciati gli interventi nelle scuole superiori che saranno finanziati con le risorse del Miur assegnate alla Provincia Mb.Sede Provincia Mb - Sala Dell’Oro, via Grigna 13 - Monza (ore 11.30)Provincia di Monza Brianza e associazione Senza Confini in occasione del Giorno del Ricordopresentano “La Voce dei Comuni: Io Ricordo”. Intervengono, tra gli altri, Luca Santambrogio, presidente Provincia di Monza e Brianza; Marino Micich, direttore Archivio Museo Storico di Fiume; Pietro Antonio Cerlienco, presidente associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Monza Brianza e i sindaci Antonio Verbicaro (Briosco), Mauro Capitanio (Concorezzo) e Barbara Magni (Sovico).Diretta Facebook sui canali della Provincia Mb e di Epickonomia (ore 17.30)(Rem)