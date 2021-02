Algeria: Boukdoum rinnova la posizione a sostegno della causa palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha confermato lunedì al Cairo, durante una riunione di emergenza della Lega araba, che l'Algeria ribadisce la sua “posizione ferma e incondizionata” a sostegno del diritto del popolo palestinese “di riconquistare tutti i suoi diritti usurpati” e di stabilire il proprio Stato indipendente ai confini del 1967, con piena sovranità con Gerusalemme come capitale, sulla base dell'Iniziativa di pace araba. Boukadoum ha affermato, nel suo discorso, che "la questione palestinese ha vissuto il suo periodo più difficile nell'ultima fase, ed è necessario riprendere l'iniziativa al fine di fornire le condizioni appropriate per far rivivere il corso dei negoziati di pace”. (Ala)