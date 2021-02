Kosovo: premier Hoti, accordo con Usa per investimenti è occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di incentivazione agli investimenti della International development finance corporation (Dfc), agenzia governativa degli Stati Uniti, è la migliore opportunità che il Kosovo ha avuto per lo sviluppo economico dal 1999. Lo ha detto il primo ministro uscente del Kosovo, Avdullah Hoti, durante un incontro con i rappresentanti delle imprese. Secondo il capo di governo si tratta di “una straordinaria opportunità” per lo sviluppo economico del Kosovo Paese. "Dopo la dichiarazione di indipendenza, credo che il più grande accordo che il Kosovo abbia firmato sia l’Accordo di associazione e di stabilizzazione con l’Ue nel 2015, che porta finanziamenti regolari al settore pubblico (…) e questo è il prossimo accordo più importante che ora apre una prospettiva eccezionale per il pubblico e settore privato. Per quanto riguarda il settore pubblico, siamo chiari sui progetti che verranno finanziati, ovvero la ferrovia Durazzo-Pristina, il gasdotto fino a Pristina, lo studio di fattibilità e il finanziamento del progetto nel lago Ujman, che è il tratto autostradale da Duhla a Lipjan e altri progetti in tutto il Kosovo”, ha spiegato Hoti ripreso dall’emittente “Rtk”. L’accordo prevede per i progetti iniziali un miliardo di euro di investimenti, con una scadenza di 25 anni. Il finanziamento arriverà in forma di prestiti, ottenibili sia dal governo che dalle imprese finanziarie, investendo in partecipazioni societarie, garantendo investimenti, assicurando investimenti coprendo perdite legate al rischio politico, finanziando vari studi di fattibilità. (segue) (Alt)