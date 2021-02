Imprese: SoftBank vola in borsa grazie agli utili del Vision Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo del colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank ha esibito un rialzo di oltre il 5 per cento oggi, 9 febbraio, a seguito della pubblicazione dei risultati di esercizio del Vision Fund, il suo mega-fondo d'investimento nelle startup tecnologiche. SoftBank ha agganciato così il settimo rialzo giornaliero consecutivo in borsa, che ha spinto il valore delle sue azioni vicino al record registrato nell'anno 2000. Ieri, 8 febbraio, l'azienda ha comunicato di aver conseguito un utile di 1.170 miliardi di yen (11 miliardi di dollari) nel quarto trimestre 2020, proprio grazie agli investimenti operati tramite il Vision Fund. Masayoshi Son, presidente e amministratore delegato di SoftBank, ha ribadito la propria fiducia nei fondamentali del fondo, ed ha sminuito l'importanza delle perite accumulate dal ramo del fondo che opera investimenti in titoli quotati. (Git)