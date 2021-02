Myanmar: la giunta impone coprifuoco e controlli dopo le manifestazioni di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar dal golpe della scorsa settimana ha importo il coprifuoco e restrizioni agli assembramenti in almeno due delle principali città del Paese, Yangon e Mandalay, in risposta alle manifestazioni di protesta che hanno coinvolte decine di migliaia di persone lo scorso fine settimana. Dopo una settimana di silenzio, a seguito del golpe dello scorso primo febbraio, la giunta ha emanato una serie di decreti, e il capo delle forze armate, generale Min Aung Hlaing, ha tenuto un discorso ripreso dalla televisione di Stato, per ribadire le accuse di frode al governo deposto del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. Secondo un comunicato diramato dalla giunta, a Yangon e Mandalay saranno vietati gli assembramenti di più di cinque persone, così come le processioni motorizzate; verrà inoltre imposto un coprifuoco dalle ore 20 alle 4 del mattino. Nei giorni scorsi le forze armate hanno risposto alle manifestazioni contro il golpe ricorrendo a idranti e gas lacrimogeni, e ferendo almeno una persona. Hlaing ha dichiarato ieri che il governo militare "non intende assolutamente cambiare la politica estera, la politica amministrativa a o quella economica", e che "proseguirà lungo il medesimo percorso politico", predisponendo nuove elezioni al termine dello stato di emergenza di un anno proclamato il primo febbraio scorso per "proteggere e stabilire un sistema democratico reale e disciplinato". (segue) (Inn)