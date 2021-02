Myanmar: la giunta impone coprifuoco e controlli dopo le manifestazioni di protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Myanmar ci saranno “libere elezioni”, a seguito delle quali il potere sarà trasferito al partito vincitore. Lo ha assicurato il generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate salite al potere a seguito del colpo di Stato del primo febbraio e dell’arresto della leader Aung San Suu Kyi, nel suo primo discorso pubblico dopo il golpe. L’ufficiale ha invitato i cittadini birmani a “dare priorità ai fatti e non alle sensazioni” e ha sottolineato che la giunta militare che ha preso il potere una settimana fa “è diversa dai precedenti governi militari”. Hlaing ha spiegato infatti che “sono stati selezionati ministri idonei”, che la politica estera “resterà intatta” e che i Paesi stranieri saranno “incoraggiati a investire” in Myanmar. Il generale ha anche ribadito che le elezioni dello scorso novembre, stravinte dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi sono state macchiate da brogli. Irregolarità che, secondo i militari, “sono state ignorate”. “Nessuna organizzazione è al di sopra della legge”, ha aggiunto Hlaing senza mai pronunciare il nome del premio Nobel per la pace. (segue) (Inn)