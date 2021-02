Myanmar: la giunta impone coprifuoco e controlli dopo le manifestazioni di protesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che giungono dopo che, in risposta a tre giorni di manifestazioni di protesta, le autorità militari hanno proclamato la legge marziale nella seconda città del Paese, Mandalay. In base al provvedimento, saranno vietati assembramenti in gruppi di più di cinque persone e sarà imposto un coprifuoco dalle otto di sera alle quattro del mattino. Simile misura è stata assunta ad Ayeyarwaddy, più a sud, ma secondo osservatori locali potrebbero presto seguire altre città del Paese. “Alcune persone si stanno comportando in maniera preoccupante, rischiando di danneggiare la sicurezza pubblica e lo stato di diritto. Tali comportamenti possono creare violenze, ed è per questo che l’ordine vieta gli assembramenti, i discorsi pubblici, le proteste attraverso veicoli e i comizi”, si legge in una nota del comune di Mandalay. Finora la giunta militare si è per lo più astenuta dall’usare la forza contro i manifestanti, anche se nelle scorse ore nella capitale Naypyidaw una dimostrazione è stata dispersa dagli agenti con il ricorso a cannoni d’acqua. Le proteste sembrano tuttavia aumentare di intensità con il passare delle ore, alimentando il timore che i militari possano presto intervenire per reprimere il dissenso con la violenza. (segue) (Inn)