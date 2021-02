Myanmar: la giunta impone coprifuoco e controlli dopo le manifestazioni di protesta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono tornate a manifestare a Yangon anche ieri, 8 febbraio, nella terza giornata di proteste contro il golpe militare a Myanmar. Alla protesta, animata da studenti universitari e lavoratori, hanno aderito anche monaci buddhisti. I manifestanti hanno esibito anche vessilli della Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, leader di fatto del paese arrestata il primo febbraio scorso. Ieri, 7 febbraio, papa Francesco ha espresso "solidarietà al popolo" del Myanmar durante la messa domenicale di Piazza San Pietro. Migliaia di persone hanno manifestato ieri anche a Yangon: i manifestanti hanno indossato indumenti rossi, colore della Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Suu Kyi, mostrato cartelli e intonato slogan contro la dittatura militare e a favore di un governo democratico. Una folla composta da persone provenienti da tutti gli angoli di Yangon si sono dirette verso la Pagoda di Sule, nel cuore della capitale, tradizionale punto di raduno durante le proteste guidate dai monaci buddisti del 2007 e in altre del 1988. In molti hanno fatto un gesto di saluto a tre dita, che è diventato un simbolo di protesta contro il colpo di stato, mentre video sui social media riferiscono di scontri nella città sudorientale di Myawaddy, dove la polizia ha caricato un gruppo di circa cento manifestanti. Non è noto se ci siano stati feriti o altre vittime. Ieri pomeriggio, inoltre, la giunta militare ha messo fine al blocco di internet che aveva ulteriormente inferocito i manifestanti, e che proseguiva dal golpe del primo febbraio. (segue) (Inn)