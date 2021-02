Myanmar: la giunta impone coprifuoco e controlli dopo le manifestazioni di protesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 febbraio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha raggiunto un’intesa su una dichiarazione congiunta a proposito della crisi in Myanmar, nella quale non si condanna il colpo di Stato militare ma si esprime “profonda preoccupazione per la proclamazione dello stato d’emergenza imposto dalle forze armate” e si chiede l’immediato rilascio della leader Aung San Suu Kyi e di quanti sono stati arrestati. “I membri del Consiglio di sicurezza – si legge nel documento – sottolineano la necessità di un continuo sostegno alla transizione democratica in Myanmar”. Martedì 2 febbraio l’organismo non era riuscito a trovare un accordo su una formula condivisa, secondo le ricostruzioni della stampa statunitense a causa dell’opposizione di Cina e Russia. Successivamente il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha negato che Pechino abbia appoggiato il golpe militare, invitando la comunità internazionale a “creare le condizioni perché le parti in Myanmar risolvano le loro divergenti”. (segue) (Inn)