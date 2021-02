Ecuador: autorità elettorali, ancora "giorni" per capire chi andrà a ballottaggio presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero occorrere ancora "alcuni giorni" per sapere chi sfiderà il socialista Andrés Arauz al secondo turno delle presidenziali in Ecuador, il prossimo 11 aprile. Lo ha detto la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) Diana Atamaint, facendo il punto sul delicato testa a testa tra Yaku Perez, candidato ecologista direttamente legato alla Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie) e Guillermo Lasso, banchiere conservatore giunto al terzo tentativo di assalto alla presidenza. I due candidati, con il 98,19 per cento delle schede scrutinate, sono separati da uno stretto margine di voti: A Perez sono stati assegnati 1.660.053 voti (pari al 20,13 per cento) contro i 1.607.037 di Lasso (il 19,49 per cento). (segue) (Brb)