Pacifico: quattro Paesi della Micronesia lasciano il Forum delle isole del Pacifico

- Il Forum delle isole del Pacifico è piombato in piena crisi oggi, 9 febbraio, a causa della decisione di quattro Paesi della Micronesia di abbandonare l'organizzazione regionale, nel contesto di uno scontro per la leadership. Isole Marshall, Kiribati, Nauru e gli Stati Federati di Micronesia hanno annunciato congiuntamente l'uscita dal Forum, seguendo l'esempio di Palau, che aveva abbandonato il gruppo la settimana scorsa. All'origine della crisi c'è la bocciatura del candidato micronesiano alla segreteria generale del Forum: al suo posto, la maggioranza dei Paesi membri ha preferito eleggere il primo ministro delle Isole Cook, Henya Puna. Nel comunicato diffuso oggi, i cinque Stati insulari della Micronesia annunciano "l'avvio del processo formale per il ritiro dell'adesione al Forum delle isole del Pacifico": i cinque Paesi accusano gli altri Paesi membri di aver violato un accordo informale in vigore da decenni, a beneficio dei Paesi membri del Pacifico Meridionale. (segue) (Res)