Usa: l’Onu accoglie con favore il rientro di Washington nel Consiglio per i diritti umani

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, accoglie con favore il rientro degli Stati Uniti nel Consiglio per i diritti umani dell’Onu. Lo ha reso Stephane Dujarric, portavoce di Guterres, in una nota. "Le Nazioni Unite – ha spiegato - non vedono l'ora di ascoltare la voce cruciale degli Stati Uniti durante i lavori urgenti del Consiglio”. Tali dichiarazioni arrivano dopo che, nel corso di una riunione organizzativa del Consiglio per i diritti umani a Ginevra, l'incaricato d'affari degli Stati Uniti Mark Cassayre ha assicurato che l'amministrazione Biden "crede in una politica estera incentrata sulla democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza”. In questo contesto “l'uso efficace degli strumenti multilaterali è un elemento importante di tale visione”, ha proseguito il diplomatico.L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato il reingresso del Paese nel Consiglio per i diritti umani, cui la prima potenza globale aveva revocato la propria adesione quasi tre anni fa, per decisione dell'ex presidente Donald Trump. A dare l’annuncio ufficiale è stato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Il presidente – ha affermato il capo della diplomazia Usa - ha incaricato il dipartimento di Stato di impegnarsi immediatamente e con forza con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite". Washington tornerà a partecipare ai lavori del Consiglio con sede a Ginevra nella veste di osservatore, con l'intenzione di riassumere in un secondo momento il ruolo di membro a pieno titolo. L'ex presidente Donald Trump ha decretato l'uscita degli Usa dal Consiglio per i diritti umani nel 2018, accusando l'agenzia Onu di posizioni discriminatorie nei confronti di Israele, e a seguito della mancata adozione di alcuni progetti di riforma presentati da Washington. Tra le altre cose, l'amministrazione Trump contestava che del Consiglio facessero parte anche Cina, Cuba, Eritrea, Russia e Venezuela, tutti Paesi accusati di violazioni dei diritti umani.(Nys)