Usa: trovato accordo tra leader Senato su regole svolgimento impeachment Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump dovrà affrontare nelle prossime ore il processo di impeachment al Senato con l’accusa di “incitamento alla rivolta” in riferimento ai fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Rispetto al tema centrale della tesi difensiva, secondo la il processo è incostituzionale dal momento che Trump non è più in carica, Schumer ha affermato che si basa su una "teoria giuridica marginale che è stata ampiamente smentita da costituzionalisti di tutto lo spettro politico". Nonostante il processo inizierà domani, Schumer ha assicurato che le commissioni del Senato continueranno a lavorare ed esaminare le nomine dell’amministrazione dell’attuale presidente, Joe Biden. (Nys)