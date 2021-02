Usa: mercato azionario segna record positivi in vista del nuovo pacchetto di stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario statunitense ha registrato un rimbalzo positivo negli scambi odierni, poiché gli investitori hanno scommesso nel sostegno che il nuovo pacchetto di stimolo garantirà all’economia. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 237,52 punti, pari allo 0,8 per cento. L’indice S&P 500 è salito di 28,76 punti, pari allo 0,7 per cento, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 131,35 punti, pari allo 0,94 cento. Tutti e tre i principali indici di Wall Street hanno chiuso la giornata ai massimi storici. I titoli hanno assistito a un rialzo nelle ultime sessioni di negoziazione, lasciandosi alle spalle la volatilità innescata dalle oscillazioni dovute all’affare GameStop. Gli investitori si stanno concentrando sulla prospettiva di un nuovo lotto di spesa pubblica, che potrebbe stimolare la crescita in un momento in cui le grandi aziende registrano profitti robusti mentre le prospettive economiche più ampie restano frammentarie.(Nys)