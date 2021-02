Usa-Cina: Blinken, dobbiamo confrontarci con Pechino partendo da una posizione di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono affrontare la sfida con la Cina “partendo da una posizione di forza”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un'intervista all’emittente “Cnn”, certificando la correttezza della “linea dura” adottata dall’ex presidente Donald Trump nei confronti di Pechino. Le dichiarazioni del capo della diplomazia di Washington arrivano dopo che il presidente Joe Biden, in un’intervista all’emittente “Cbs”, ha usato parole di fermezza nei confronti di Pechino. L’inquilino della Casa Bianca, insediatosi il 20 gennaio scorso, ha confermato di non aver ancora sentito il presidente cinese Xi Jinping. "Gli ho sempre detto che non abbiamo bisogno di un conflitto, ma ci sarà una concorrenza estrema”, ha detto Biden. “Non lo farò come ha fatto Trump, ci concentreremo sulle regole internazionali", ha aggiunto. L’attuale amministrazione Usa ha indicato a più riprese la volontà di assumere un atteggiamento più assertivo nei confronti della Cina, pur sostenendo che quella tra Washington e Pechino è probabilmente la relazione più importante per gli Stati Uniti.(Nys)