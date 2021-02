Giappone: collisione tra sottomarino e nave commerciale, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino delle Forze marittime di autodifesa del Giappone è entrato in collisione con una nave commerciale a ovest dell'isola di Shikoku, nell'Oceano Pacifico. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Giappone, secondo cui l'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 8 febbraio, ed ha causato il ferimento lieve di tre membri dell'equipaggio del sottomarino, ma nessun danno grave. Protagonista dell'incidente è stato il Souryu, un sottomarino d'attacco diesel-elettrico lungo 84 metri, che ha urtato la chiglia della nave in fase di emersione. La nave è stata contattata dalla Guardia costiera giapponese, ma non ha riportato alcun danno. (Git)