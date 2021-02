Giappone: Olimpiadi, centinaia di volontari lasciano dopo dichiarazioni sessiste di Mori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 390 volontari coinvolti nei preparativi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive di Tokyo hanno fatto venir meno il loro sostegno all'evento, in risposta alle dichiarazioni sessiste dell'ex premier giapponese e presidente del Comitato organizzativo dell'evento, Yoshiro Mori. Lo ha reso noto il comitato stesso ieri, 7 febbraio. Secondo la stampa giapponese, i volontari hanno fornito una varietà di giustificazioni, ma tutti hanno fatto un passo indietro a meno di una settimana dalla polemica che ha coinvolto l'ex premier. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo possono contare su circa 80mila volontari per la conduzione dell'evento, che è stato rinviato di un anno a causa della pandemia. (segue) (Git)