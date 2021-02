Corea del Nord: Pyongyang ha ottenuto 300 milioni di dollari grazie al furto di criptovalute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti, Pyongyang continua a servirsi di mezzi illegali per ottenere criptovalute. In particolare, potrebbe esserci la Corea del Nord dietro il furto di criptovalute per un controvalore di circa 218 milioni di dollari da un exchange lo scorso settembre. In due casi, gli hacker nordcoreani si sarebbero serviti del cosiddetto "chain hopping", ovvero ripetute conversioni delle criptovalute sottratte in altre criptovalute, che rendono più difficile rintracciare i fondi trafugati. Secondo il rapporto, inoltre, la Corea del Nord avrebbe convertito la criptovalute in valuta fiat avvalendosi di trader in Cina. Per quanto riguarda gli attacchi informatici ad aziende del comparto della difesa, il Nord si sarebbe servito dei servizi di social networking, contattando funzionari e dipendenti tramite Internet e via telefono servendosi di identità contraffatte. (Git)