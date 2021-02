Usa: coronavirus, Facebook inasprisce stretta contro disinformazione sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media Facebook ha annunciato un ulteriore inasprimento delle misure di moderazione e rimozione dei contenuti che veicolano "teorie della cospirazione e disinformazione" in merito ai vaccini. E' quanto emerge da una nota pubblicata dalla società ieri, 8 febbraio. Il comunicato include una lista di affermazioni "false e pericolose" in merito ai vaccini, che non sarà più consentito esprimere su Facebook. Il social media aveva già annunciato a dicembre l'intenzione di procedere alla rimozione delle teorie "non comprovate" in merito al coronavirus e ai vaccini sperimentali sviluppati per contrastare la pandemia: tra queste, le opinioni secondo cui il coronavirus non esisterebbe o non sarebbe più grave di una semplice influenza stagionale, le teorie del complotto in merito agli ingredienti dei vaccini, e le supposizioni relative alle presunte connessioni tra la pandemia e la tecnologia 5G. La nuova lista mette al bando anche le teorie in merito all'origine antropica del virus, e l'opinione secondo cui i nuovi vaccini non sarebbero efficaci contro la malattia che dovrebbero prevenire; "proibite" anche le supposizioni in merito a ipotetiche connessioni tra i vaccini e l'autismo, così come l'opinione secondo cui per un individuo sano sarebbe più sicuro immunizzarsi contraendo la Covid-19, anziché tramite la somministrazione di un vaccino. (Nys)