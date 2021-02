Roma: Penna (M5s), percorso ciclo pedonale Monte Mario in dirittura d'arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Arricchire e valorizzare il percorso dello storico itinerario della via Francigena e garantire una maggiore tutela della sicurezza, limitando il contatto con il traffico, promuovendo una forma di turismo lento e rilanciando il cammino come modalità di viaggio e di scoperta del territorio". È quanto dichiara in una nota stampa Carola Penna, presidente della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale. "Continua il lavoro della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale con cui si vuole modificare una delibera di Giunta del 2015 - che aveva individuato i percorsi della via Francigena sul territorio di Roma Capitale - per integrarla con la variante al percorso che include il tratto ciclo-pedonale che va da Santa Maria della Pietà a Monte Ciocci, così come richiesto da una mozione approvata in maniera trasversale dall'Assemblea capitolina nel 2019, a mia prima firma". (segue) (Com)