Roma: Penna (M5s), percorso ciclo pedonale Monte Mario in dirittura d'arrivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Un intervento di grande rilevanza - spiega Carola Penna - che non richiede un particolare impegno di fondi da parte dell'Amministrazione poiché il percorso è già attivo e occorre soltanto installare i pannelli di segnalazione. La valorizzazione della via Francigena sul territorio di Roma Capitale è un tema di cui mi sono occupata in questa commissione sin dall'inizio della consiliatura, un aspetto importante per la nascita e la diffusione di un turismo alternativo, slow, più attento e consapevole, che riesce a coniugare allo stesso tempo e in maniera sostenibile natura, cultura, archeologia e sport. Un'esperienza unica, che va potenziata, rappresentando un biglietto da visita importante per il territorio e una preziosa occasione per fare degli investimenti mirati, anche in vista del prossimo Giubileo'', conclude. (Com)