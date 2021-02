Suppletive Toscana: Meloni, possibile votare per poltrona a Conte, ma non per Parlamento?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fateci capire, non si può votare per eleggere il nuovo Parlamento, ma diventa possibile per dare una poltrona a Conte?". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito alle indiscrezioni che il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, possa essere il candidato del centrosinistra a Siena per le elezioni suppletive in Toscana. L'ex premier prenderebbe il posto alla Camera di Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, che ha lasciato il seggio lo scorso novembre per assumere la guida di Unicredit. (Rin)