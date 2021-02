Yemen: Ue preoccupata per nuovi attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) è preoccupata per le segnalazioni di nuovi attacchi effettuati dal movimento yemenita Ansar Allah nei governatorati di Marib e Al-Jawf, nonché per i ripetuti tentativi di attacchi transfrontalieri sul territorio dell'Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che la rinnovata azione militare e le offensive nel governatorato di Ma'arib in questo particolare momento minano seriamente gli sforzi in corso dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, nonché gli sforzi complessivi della comunità internazionale per porre fine alla guerra in Yemen. L'Ue sostiene attivamente questi sforzi e ribadisce l'urgenza di raggiungere una soluzione politica inclusiva per l'intero Yemen, come sottolineato anche dagli ambasciatori dell'Ue e dei suoi Stati membri in occasione della loro visita ad Aden il 6 e 7 febbraio. L'Ue accoglie con favore la revisione della politica dello Yemen da parte della nuova amministrazione statunitense e resta ferma nella convinzione condivisa che non esiste una soluzione militare alla guerra. (Beb)