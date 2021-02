Usa: “Cnn”, per la prima volta aeronautica dispiega bombardieri B-1 in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeronautica militare degli Stati Uniti sta dispiegando per la prima volta bombardieri B-1 in Norvegia. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, sottolineando che si tratta di “un messaggio chiaro” per far intendere alla Russia che le Forze armate Usa sono pronte a operare nella regione artica, strategicamente importante, e a difesa degli alleati di Washington nell'area. Quattro bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale militare vengono schierati nella base aerea di Orland, nella regione centrale della Norvegia, e nelle prossime tre settimane daranno il via a missioni nel Circolo polare artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale, riferiscono funzionari della Difesa alla “Cnn”. "La prontezza operativa e la nostra capacità di sostenere alleati e partner nel rispondere con rapidità è fondamentale per il successo combinato", ha affermato il generale Jeff Harrigian, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e Africa. Negli ultimi mesi, il Pentagono ha organizzato spostamenti simili di bombardieri B-52 in Medio Oriente come mezzo per dimostrare la capacità degli Stati Uniti di muovere rapidamente le risorse militari in regioni al centro di potenziali tensioni.(Nys)