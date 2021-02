Usa: due tigri risultate positive al Covid-19 in uno zoo dell’Indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due esemplari di tigre di Sumatra sono risultati positivi al Covid-19 nello zoo di Fort Wayne, nello Stato dell’Indiana. Lo riferisce il quotidiano statunitense “The Hill”, citando funzionari del parco zoologico. Il personale addetto alla cura degli animali aveva fatto sapere la scorsa settimana che una delle due tigri dello zoo mostrava sintomi compatibili con il virus Sars-Cov-2. I due felini, Bugara e Indah, sono stati sottoposti al test anti-Covid in laboratori veterinari, risultando entrambi positivi. Non è chiaro al momento come e da chi gli animali siano stati infettati, ma i responsabili dello zoo hanno assicurato che stanno lavorando con i funzionari sanitari locali per identificare potenziali fonti. La struttura, che ospita più di 1.400 animali, ha precisato che nessun altro esemplare è stato testato. Bugara e Indah non sono le prime tigri in cattività a contrarre la malattia negli Stati Uniti a seguito d'interazione con esseri umani. Almeno otto grandi felini - tra cui quattro tigri e tre leoni africani - sono stati infettati dal coronavirus allo zoo del Bronx nel corso del 2020. A gennaio di quest’anno anche diversi gorilla allo Zoo Safari di San Diego sono risultati positivi al Covid-19, segnando i primi casi noti di malattia tra primati diversi dall'uomo.(Nys)