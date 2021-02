Usa: aperta in Georgia "indagine conoscitiva" su tentativo Trump di ribaltare esito elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha avviato un'indagine "conoscitiva" e "di natura amministrativa" verso l'ex presidente Usa, Donald Trump, finito nel mirino per i suoi presunti tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre scorso. Secondo quanto riferisce il "New York Times", Walter Jones - portavoce dell'ufficio di Raffensperger - ha fatto sapere che "l'ufficio del segretario di Stato indaga sui reclami ricevuti", precisando che si tratta di un passaggio di routine quando si ricevono contestazioni su questioni elettorali. L'indagine fa riferimento alla telefonata fra Trump e Raffensperger, durante la quale l’ex inquilino della Casa Bianca avrebbe fatto pressioni sul funzionario affinché “trovasse” i voti sufficienti a ribaltare l'esito delle presidenziali. E’ stato il quotidiano “Washington Post” a pubblicare l’audio della telefonata intercorsa tra i due nei primi giorni del 2021. Raffensperger, da parte sua, ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale, da cui Joe Biden è uscito vincitore, non è stato macchiato da brogli.(Nys)