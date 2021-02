© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 9 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Legalità e Pari Opportunità. Odg: audizione della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torinosulla situazione sollevata dalle detenute in merito ai problemi relativi ai colloquiOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, II, III, IV e V. Odg: approvazione del Piano comunale di Protezione Civile della Città di Torino.REGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 15:30, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene al seminario di studi “Novecento di Confine. Ricerche e comunicazione”, curato da Istoreto con il sostegno di Consiglio regionale del Piemonte, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Ufficio scolastico regionale, Polo del 900, Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne dellUniversità di Torino e Anpi. (Rpi)