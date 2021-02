India-Usa: colloquio tra premier Modi e presidente Biden, focus su priorità condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha avuto un colloquio con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il quale le parti hanno discusso temi di comune interesse. Lo ha reso noto lo stesso Modi in un messaggio su Twitter. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esprimendogli i miei migliori auguri per il suo successo. Abbiamo discusso di questioni regionali e delle nostre priorità condivise. Abbiamo anche deciso di promuovere la nostra cooperazione contro il cambiamento climatico", ha scritto il premier di Nuova Delhi. Si tratta del primo colloquio tra Biden e Modi, preceduto nei giorni scorsi da interlocuzioni tra i rispettivi ministri della Difesa, consiglieri per la Sicurezza nazionale e ministri degli Esteri. (Inn)