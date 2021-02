Covid: nel Lazio record vaccinati, per over 80 nessuna assenza, somministrate 3.601 dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio "è record di vaccinati, sono oltre 9 mila le somministrazioni odierne". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Per gli over 80 non si sono registrate assenze - aggiunge - e sono state somministrate tutte le 3.601 dosi prenotate per la giornata odierna. Arriviamo così a 25 mila over 80 già vaccinati e oggi si supera la quota delle 240 mila dosi somministrate complessivamente e di queste circa 110 mila persone hanno già completato il percorso vaccinale".(Com)