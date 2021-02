© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un allagamento la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord, tra il km 45,600 e il km 49,500 all'altezza del comune di Galbiate in provincia di Lecco. Lo comunica Anas in una nota, facendo sapere che il traffico viene deviato verso lo svincolo Civate. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine. (Com)