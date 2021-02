Brasile: Bolsonaro dispone azioni extra nella lotta alla pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha incaricato il primo ministro della Casa Civile, Walter Braga Netto, di pianificare una serie di azioni extra a sostegno degli stati perché possano essere in grado di combattere più efficacemente la pandemia di nuovo coronavirus. In base a un'ordinanza pubblicata dal capo dello stato le ulteriori azioni dovranno essere organizzate nell'ambito del Comitato di crisi per la supervisione e il monitoraggio degli impatti del Covid-19, gruppo interministeriale creato nel marzo dello scorso anno dal governo federale e guidato da Braga Netto. Il comitato è formato da tutti i ministri, e conta sulla presenza dei presidenti delle banche statali Caixa Economica, Banco do Brasil, Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa). Nell'ordinanza Bolsonaro determina che il coordinatore del comitato, "senza interruzione delle azioni in corso e del supporto già fornito dal ministero della Salute, articoli azioni complementari con lo sforzo tutta la pubblica amministrazione federale in aiuto agli stati e che lo richiedono qualora si trovino con capacità insufficienti o risorse esaurite", si legge. (Brb)