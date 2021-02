Bolivia: tribunale costituzionale respinge ricorso su rinvio elezioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale costituzionale di La Paz ha respinto ieri, 8 febbraio, il ricorso presentato dal candidato a sindaco della città per il Partito di azione nazionale boliviano (Pan-Bol), Amilcar Barral, che chiedeva il rinvio delle elezioni amministrative del 7 marzo prossimo a causa della pandemia di Covid-19. La decisione, segnala il quotidiano "La Razon", è stata presa al termine di un'udienza nella quale erano state convocate le parti per esporre le loro ragioni. In questa sede il titolare del Tribunale supremo elettorale (Tse), Salvador Romero, ha ribadito il suo parere favorevole allo svolgimento delle elezioni. Sulla stessa linea si sono espresse anche i presidenti del Senato, Andronico Rodriguez, e della Camera dei deputati, Freddy Mamani, entrambi convocati all'udienza. Barral ha commentato la decisione del tribunale con un messaggio su Twitter dove ha affermato che nell'udienza "si è parlato di tutto meno che di coronavirus". (segue) (Brb)