Colombia: concesso status protezione temporanea per un milione di venezuelani

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato la concessione dello status di protezione temporanea per un milione di migranti e rifugiati venezuelani nel Paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Ntn24", il capo dello Stato ha presentato l'iniziativa nel corso di una una conferenza stampa congiunta con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Duque ha descritto il fatto come "una decisione storica" ​​e ha affermato che questo tipo di migrazione è il prodotto di una crisi umanitaria, oltre che di una vergognosa dittatura. "La crisi migratoria venezuelana ha già superato quella della Siria - ha spiegato - sono più di 6 milioni i fratelli venezuelani fuggiti dalla crisi nel loro Paese, dalla dittatura e dalla povertà, con un'inflazione del 3700 per cento e un salario minimo che non arriva a 10 dollari". (Vec)