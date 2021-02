Usa-Iran: Blinken, pronti a rispettare accordo su nucleare se Teheran fa lo stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a rispettare l’accordo sul nucleare con l’Iran se la Repubblica islamica farà lo stesso. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Tony Blinken, in un’intervista all’emittente “Cnn”, sottolineando però che l’Iran ha ripreso ad arricchire l’uranio. "Se l'Iran tornerà a rispettare l'accordo sul nucleare lo faremo anche noi – ha affermato il capo della diplomazia Usa – la strada della diplomazia resta aperta e se ci saranno le condizioni gli Stati Uniti sono pronti a percorrerla". Le parole del segretario di Stato fanno eco a quanto detto nelle scorse ore dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, secondo cui l'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ritiene che "se l'Iran tornerà a rispettare l'accordo sul nucleare, gli Stati Uniti faranno altrettanto rientrando nell'intesa, usandola come piattaforma per un accordo più forte e duraturo". Il riferimento è all'accordo sul nucleare iraniano pattuito nel 2015 dall'amministrazione di Barack Obama, dal quale gli Stati Uniti sono usciti nel 2018 durante la presidenza di Donald Trump.(Nys)