Usa: Senato conferma la nomina di McDonough a segretario Affari per i veterani

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Denis McDonough, ex capo di gabinetto di Barack Obama, a segretario degli Affari per i veterani. La nomina è passata con 87 voti favorevoli e sette contrari. McDonough, 51 anni, ha ricoperto incarichi di alto livello nel Consiglio di sicurezza nazionale e al Congresso. Durante la sua audizione di conferma ha assicurato ai senatori che, sebbene non sia un veterano, la sua lunga carriera come responsabile delle politiche "dietro le quinte" gli sarebbe stata utile alla guida del dipartimento degli Affari per i veterani. (Nys)