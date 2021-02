Cina: autorità bloccano social Clubhouse, era usato per discutere “argomenti proibiti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina hanno preso le misure necessarie per impedire ai cittadini di utilizzare l’app Clubhouse, un social network ad invito lanciato nel 2020 che si basa soprattutto sullo scambio di messaggi vocali. Lo riferiscono i media Usa, sottolineando che il blocco disposto dalle autorità di Pechino nei confronti della piattaforma è giunto a seguito di un aumento delle conversazioni su argomenti considerati vietati, incluso il trattamento dei musulmani uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang e i rapporti tra la Repubblica popolare, Taiwan e Hong Kong. Molti degli utenti sono stati improvvisamente disconnessi, ricevendo dall’app nient’altro che un codice di errore. La piattaforma ha registrato un certo successo tra i cittadini della Cina continentale, molti dei quali hanno iniziato a utilizzare i canali di Clubhouse per discutere di argomenti vietati sui social media dal governo cinese. Il “New York Times” riferisce di conversazioni, avvenute negli ultimi giorni, che includevano testimonianze dirette di uiguri residenti nella provincia cinese dello Xinjiang, che hanno raccontato della prigionia dei loro parenti perseguitati dalle autorità di Pechino. Di solito è molto difficile che cittadini provenienti da aree così remote della Cina possano scambiarsi informazioni di questo genere. In particolare, il “Nyt” riferisce di un uomo che – su Clubhouse – confessava di non sapere se credere alla versione ufficiale del governo a proposito di ciò che accade agli uiguri. A rispondergli è stata proprio una donna dello Xinjiang, confermandogli l’esistenza di detenzione. Un uomo di Taiwan è intervenuto per sollecitare dialogo e comprensione da tutte le parti in causa, mentre un utente da Hong Kong ha elogiato la donna per il suo coraggio nel farsi avanti. Lanciato lo scorso anno, Clubhouse conta meno di un milione di utenti, complice il fatto che si accede solo su invito e che ogni utente può coinvolgere solo un’altra persona alla volta. Tuttavia, la popolarità dell'app è molto elevata nella Silicon Valley, specialmente da quando alti dirigenti delle big tech, tra cui il Ceo di Tesla Elon Musk, si sono uniti al nuovo social. (Nys)