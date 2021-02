Honduras: presidente Hernandez coinvolto in inchiesta giustizia Usa su traffico di droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta contro suo fratello "Tony" aveva già dimostrato che Hernández è stato "eletto presidente sulla base, almeno in parte, dei proventi del traffico di droga". In quell'indagine, i pubblici ministeri hanno affermato di avere la prova che il presidente ha ricevuto milioni di dollari in tangenti da trafficanti di droga in cambio di protezione. Tra questi anche il principale boss della droga messicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. "Tony" Hernández, incarcerato negli Stati Uniti dal 2018, è stato accusato di aver negoziato con i trafficanti di droga di sette paesi lo smercio di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti a partire dal 2004. Il procuratore statunitense ha anche accusato l'ex deputato di aver ordinato almeno due omicidi di trafficanti di droga tra il 2011 e il 2013. (Mec)