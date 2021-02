Germania: ministro Economia Altmaier si scusa per ritardi in pagamento aiuti anticrisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, si è scusato per il riardo nel pagamento degli aiuti che il governo federale ha stanziato a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi del coronavirus. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Altmaier ha dichiarato: “Mi scuso per il fatto che ci sia voluto così tanto tempo. Se avessi visto una qualunque possibilità di accelerare le procedure, l'avrei fatto”. Secondo i dati del ministero dell'Economia e dell'Energia, dallo scoppio della pandemia in Germania a marzo scorso, il governo federale ha approvato sussidi all'economia per oltre 80 miliardi di euro. In particolare, per la cassa integrazione sono stati mobilitati 23 miliardi di euro, mentre altri 5,2 sono stati erogati per gli aiuti di novembre e dicembre scorso. Tali sovvenzioni dispongono che lo Stato rimborsi ai destinatari fino al 70-75 per cento del fatturato registrato negli stessi mesi del 2019. (Geb)