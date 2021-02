Cuba: Ue, bene ratifica di divieto esperimenti nucleari, Stati rispettino moratoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esortiamo tutti gli Stati che non lo hanno ancora fatto, in particolare quelli elencati nell'Allegato II del Trattato, a firmare e ratificare il Trattato senza alcuna precondizione o ulteriore ritardo. Nel frattempo, chiediamo a tutti gli Stati di rispettare una moratoria sulle esplosioni nei test di armi nucleari o su qualsiasi altra esplosione nucleare e di astenersi da qualsiasi azione che vanificherebbe l'oggetto e lo scopo del Trattato. "Basandoci sui risultati dei dialoghi politici Ue-Cuba sulla non proliferazione e il disarmo, non vediamo l'ora di lavorare con Cuba per promuovere il Ctbt e la sua adesione universale, per sostenere il Sistema di monitoraggio internazionale e per partecipare agli scambi scientifici promossi dall'organizzazione Ctbt", ha aggiunto il Seae. (Beb)