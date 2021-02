Germania: ministro Salute Spahn, tutti e tre i vaccini anti-Covid dell'Ue sono efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti e tre i vaccini contro il coronavirus ordinati dall'Ue, ossia quelli di BioNtech/Pfizer, AstraZeneca e Moderna, sono efficaci. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, che in questo modo ha voluto fugare i dubbi e placare le preoccupazioni sull'efficacia dei preparati contro il Covid-19. Perplessità e timori che, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, si concentrano sul vaccino di AstraZeneca. Al riguardo, Spahn ha sottolineato che tutti e tre i vaccini approvati dall'Ue funzionano, poiché sono in grado di “evitare decorsi gravi” della malattia causata dalla Sars-Cov2. Allo stesso tempo, il ministro della Salute tedesco ha evidenziato che, al momento, non è possibile scegliere tra quale vaccino somministrare, data la carenza delle dosi. Tale scarsità è dovuto alle difficoltà che le aziende stanno incontrando nella produzione. Per tale motivo, ha proseguito Spahn, in Germania è necessario assegnare la priorità delle vaccinazioni alle categorie più a rischio e al personale medico. (Geb)