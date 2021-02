Covid: Nicolini (Ali Lazio), vaccini forte speranza per la ripresa dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano vaccinale deve vedere il coinvolgimento dei territori, delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di volontariato, della protezione civile, altrimenti si rischiano intoppi e ritardi. Inoltre sarebbe auspicabile che tutti le regioni si impegnino allo stesso modo nei tempi e nelle categorie da vaccinare". Lo ha detto il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, intervenendo alla diretta Facebook 'V-day, vaccinarsi è un dovere' trasmesso questo pomeriggio sulla pagina di Ali Lazio. Intervenendo al dibattito, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, "ha ringraziato i comuni per la disponibilità e la collaborazione, perché in molte circostanze hanno messo a disposizione apposite sedi per consentire le vaccinazioni avviate oggi per gli over 80". (segue) (Com)