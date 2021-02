Covid: Nicolini (Ali Lazio), vaccini forte speranza per la ripresa dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una fase in cui il fattore tempo è determinante", ha detto D'Amato, che ha proseguito "nel primo trimestre il nostro Paese avrà a disposizione circa 12 milioni di vaccini, tra il vaccino Pfizer, Moderna e Astrazeneca, quindi circa 6 milioni di utenti per la doppia somministrazione. Per la Regione Lazio questo significa che avremo circa 600 mila utenti, quindi 1 milione e 200 vaccini. Ad oggi, abbiamo fatto circa 240 mila vaccinazioni e 110 mila doppie vaccinazioni". "Sono soddisfatta di questa iniziativa, che reputo molto interessante, in cui gli ospiti hanno puntualmente chiarito molti aspetti relativi al piano vaccinale e alle prospettive future. Un'ottima occasione di raccordo e collegamento tra i diversi ivelli di governo e di responsabilità che avvicina la politica ai cittadini su un tema di grande attualità e forte speranza per la ripresa dell'Italia", ha commentato la vice presidente di Ali Lazio e sindaco di Sacrofano, Patrizia Nicolini, che ha moderato il dibattito. (Com)