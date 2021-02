Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia commemorativa in ricordo del Questore di Fiume Giovanni Palatucci. (ore 12)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la nuova illuminazione del Museo dell'AraPacis. Alla presenza dell'amministratore delegato di Bvlgari Jean-Christophe Babin. Interverranno inoltre la sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli e L'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci.Roma, Museo dell'Ara Pacis (ore 18)- Assemblea capitolina. (ore 13)REGIONE- L'assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino interviene al convegno online "Legge regionale n. 2 del 24 marzo 2016 - Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo - Riflessioni e modifiche". L'evento è promosso da Gs Flames gold e dal Creg - Centro ricerche economiche e giuridiche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell'ambito della rassegna "Seven days contro il bullismo e il cyberbullismo". (ore 17) (segue) (Rer)