Medio Oriente: ministro Esteri Arabia Saudita ribadisce impegno per Stato palestinese

- L’Arabia Saudita è impegnata in favore di uno Stato palestinese indipendente, con Gerusalemme Est come capitale. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Riad, Faisal bin Farhan, durante l’incontro di emergenza dei ministri degli Esteri della Lega araba tenutosi oggi al Cairo. Nel suo discorso, Bin Farhan ha anche condannato gli attacchi lanciati in Yemen dalle milizie sciite Houthi contro “bersagli civili”, e ha criticato il ruolo “destabilizzante” dell’Iran nella regione. “Facciamo appello alla comunità internazionale affinché ponga termine alle violazioni dell’Iran e alla minaccia che rappresenta per la regione”, ha detto il capo della diplomazia di Riad. Durante la giornata il ministro saudita ha tenuto incontri con l’omologo palestinese, Riyad al Maliki, e con l’omologo dell’Iraq, Fuad Hussein. (Res)